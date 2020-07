Donnerstag, 30 Juli 2020 | 31.212

Die Menschenrechte und ... die Unterschiede ...

ante scriptum ...



wenn ich chez moi in meiner Redaktion ... zum Beispiel ... Kaffee trinke ...

Sie wissen schon ...



den mit dieser attraktiven jungen Frau auf der Verpackung ...

den goldblond leuchtenden Haaren und diesem verführerischen Lächeln ...



dann steht auf der Verpackung ... in etwas betonter Form ...

wir ... also der Hersteller dieses köstlichen Getränks ...



'wir' garantieren ... die Qualität dieses Kaffees ...

und wir bürgen ... dafür mit 'Ihrem' Recht (...) ...



und dann denke ich immer ... genau so steht das doch auch in unserer Verfassung ...

bezüglich des Gebräus an Politik das uns ... also dem Volk ... die Frau Merkel immer zumutet ...



denn für diesen gesamten gewaltengeteilten digitalisierten Staatsapparat ...

ist das eine völlig fremde Sprache ...



carpe diem ... oder wie heißt das aktuell ... bleiben Sie gesund ...

so'ne Tasse Kaffee (s.o.) kann dabei etwas helfen ...



*



was ist der Unterschied zwischen einem Krokodil ...

ist eine berühmt-berüchtigte Rätselfrage ...



was wäre die Welt ohne Unterschiede ? ...

gar nicht vorstellbar ...



an manche wird ständig erinnert ...

zum Beispiel an den Unterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante ...



andere werden bagatellisiert ... wie der so genannte 'Kleine Unterschied' ...

obwohl er der/die/das Einzige ist was die Welt wirklich bewegt ...



bei anderen Dingen spricht man von Unterschieden ...

obwohl das eigentlich gar keine sind ... weil sie auf dasselbe hinauslaufen ...



zum Beispiel German Wings und Angela Merkel Wings ...

und der Absturz ...



bei German Wings wußten die Passagiere nicht ...

was der Pilot tat geschweige was er vorhatte ...



und konnten nichts machen ...

weil die Tür verrammelt war ...



bei Angela Merkel Wings kann jeder sehen was sie macht ...

und sie redet dauernd darüber was sie vorhat ...



und trotzdem tut niemand was ...

obwohl alles offen ist ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... die Juden und andere Semisten und Nicht-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...



*



post mortem ...



der Begriff ist insofern wichtig ... als er den Zeitpunkt beschreibt ...

von dem ab gilt ... 'de mortuis nil nisi bene' ...



umgekehrt zur Geburt hört der Ärger mit Ämtern / Behörden / Chancengebern etc ...

mit dem Tod jeodoch nicht auf ... im Gegenteil ... es geht oft erst richtig los ...



man muß nicht nur geboren sein ...

man muß es auch beweisen können ...



und so ist das auch mit dem Tod ...

erst wen amtlich bestätigt und besiegelt ist ...



daß und woran jemand gestorben ist ...

können die Erb- und Folge-Kriege so richtig beginnen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen