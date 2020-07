Mittwoch, 29 Juli 2020 | 31.211

Die Menschenrechte und ... Corona ... was sonst ...

ante diem ...



bei Tagesanbruch ... nach dem Öffnen ...

bei Raumtemperatur einen kühlen Kopf bewahren ...



und alsbald verbrauchen ...

carpe diem ...





*



zur Verkaufspsychologie gehört ...

die Kunden ständig durch eine entsprechend abgestimmt Musikberieselung zu entspannen ...



aktuell wird diese Musikberieselung abgelöst durch permanente Ermahnungen ...

auf die Einhaltung differenzierter Corona-Hygieneregeln zu achten ...



ständig mit Seife Hände waschen

manche sagen 20 Sekunden ... andere gar 30 Sekunden ...



ständig genügend Abstand zu anderen Personen halten ...

manche sagen 1.5 m ... andere gar 2 m ...



am besten Nähe geschweige Kontakt überhaupt vermeiden ...

jeder Mensch ist eine frei laufende Virenbombe ...



ständig Mund und Nase bedecken ...

egal wie man sich so verständigen geschweige verpflegen soll ...



ständig Taschentücher bereithalten ...

damit wenn einer doch mal husten oder gar niesen muß ...



sowas griffbereit zur Hand ist ...

und schlimmstenfalls die Armbeuge benutzen ...



so ähnlich ... also im entsprechend übertragenen Sinne ...

steht das auch in unserer Verfassung ...



bezüglich des Handelns und Verhaltens unserer Politiker .,..

zur Herstellung und Aufrechterhaltung einer halbwegs verfassungsmäßigen Ordnung ...



bloß gibt es da eben niemanden ...

der das den Politikern ständig vorbetet ...



und nicht mal andeutungsweise versuchsweise protestiert ...

wenn so ein Politiker ebenso öffentlich wie ungeniert erklärt ...



er könne schließlich nicht (!) ständig mit der Verfassung unterm Arm rumlaufen ...

oder wenn Angela Merkel ständig ohne Maske rumläuft ...



obwohl sie ständig sagt ...

'das müssen wir gemeinsam machen' ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... der längst dem menschlichen Handel entzogene Wandel ...



*



post scriptum ...



zur Verkauspsychologie gehört auch ...

daß Unmögliches sofort erledigt wird ... Wunder aber etwas länger dauern können ...



Helmut Kohl hat die Kritik an seiner so genannten Wiedervereinigungspolitik ...

immer mit dem Spruch abgebürstet ...



'wird bei der nächsten Wiedervereinigung berücksichtigt' ...

da sieht als schon eher aus nach 'Warten bis zum Sankt Nimmerleinstag'



vor allem deshalb ... weil unser wichtigstes Verfassungsziel damit ad absurdum geführt wird ...

'den Nutzen des Volkes mehren' ...



verfassungsmäßig bezieht sich dieser Satz ja nicht auf die nächste 'deutsche' Widervereingiung ...

sondern darauf ...



wie man die durch 'unsere' Wiedervereinigung erlangten Kenntnisse und Erfahrungen ...

state of the art auf ähnliche Gegebenheiten in der übrigen Welt anwenden kann ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen