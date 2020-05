Sonntag, 31 Mai 2020 | 22.152

Andreas Voßkuhle und ... Pfingsten ...

das Fest des Heiligen Geistes … das Fest von der Gnade der Schöpfung …

bzw der unerschöpflichen Natur … der unaufhaltsamen Evolution …



die Würde des Menschen ist unantastbar …

ist der erste Satz unserer politischen Verfassung … genannt Grundgesetz ...



die Erde war wüst und leer und es war finster in der Tiefe wie in der Breite …

und der Geist schwebte über dem Wasser …



das ist der erste Satz unserer religiösen Verfassung … genannt Bibel ...

und insoweit die erste Erwähnung des Heiligen Geistes ...



wenn nicht gar der Europäischen Union …

denn Angela Merkel sprach … ‘das müssen wir gemeinsam machen’ ...



insoweit ein erster Hinweis darauf …

daß das die sicherste Methode ist … daß etwas nicht (!) gemacht wird ...



für Helmut Kohl gab es noch 'die Gnade der späten Geburt' …

aber das war ja mehr für die Vergangenheit gedacht …



mit den Spätzündern Schröder und Merkel …

die eigentlich endlich an die Zukunft denken sollten ...



wird die Geschichte dagegen gnadenlos umgehen … frei nach Michael Gorbatschov …

‘wer zu spät kommt den bestraft das Leben …



das Problem ist … die sind nicht einfach nur zu blöd …

um zu begreifen … was sie da anrichten …



sondern haben soviel konzentrierte kriminelle Intelligenz und Energie …

daß sie allen Anfechtungen standhalten können ...



und immer wieder einfach stur so weiter machen …

mit dem Mißbrauch des Volkes und der Ausbeutung des Staates …



getreu dem sprichwörtlichen Motto …

der Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht … der Brunnen (!) … bzw also der Staat ...



Trumps Vorgänger haben sich noch von Angela Merkel immer wieder beeindrucken lassen …

und ihrer Betriebsnudel-Pausenclown-Spaßvogel-Attitude ...



Donald Trump jetzt also nicht mehr ...

bzw ebenso wenig wie die Briten …



de facto haben wir es nun also nicht mehr nur mit einem (britischen) Brexit zu tun …

sondern mit einem anglo-amerikanischen Brexit … also einer Art Bramxit …



und jetzt liefern sich EU (Europäische Union) und AA (Anglo America) ...

eine Art Wettrennen … um Versäumtes nachzuholen …



und merken nicht … daß der Sieger … also China … längst im Ziel ist ...

und die Claims längst verteilt hat …



sine CD bzw Corps Diplomatique ...

cum CD bzw Camouflage Diktatur … inclusive Cum / Ex ... paradox ... schizophren ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen