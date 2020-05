Freitag, 29 Mai 2020 | 22.150

Andreas Voßkuhle und ... die Arschlöcher ...

wie ist das möglich ???

jedes halbwegs funktionierende (Familien)Unternehmen ...



hat Führung / Verantwortung ...

Regierung / Leitung / Management ...

Verwaltung / Ordnung / Betriebsanweisung / Bedienungsanleitung ...



und handelt / denkt / plant ... für Generationen ...

vorausschauend / verantwortlich / dynamisch ...



bzw nach Maxime / Motto ...

'das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile' ... etc ...



das Unternehmen Staat ...

läßt man dagegen vor sich hintreiben ...



wie eine Nußschale auf den Wellen des Meeres ...

obwohl das gesamte Wissen unserer Zeit 'in a nutshell' zur Verfügung steht ...



ohne jegliche Führung ...

und überläßt alles Weitere regelrechten Arschlöchern ...



das ist hier als Steigerung von Idioten gemeint ...

geisteskranken Kriminellen ...



teilweise lebenslang gesicherten so genannten Staats-Dienern ...

Angestellten / Beamten etc ...



die nicht denken (können) 'von 11 (h) bis'es läut' ...

und im Übrigen nur an Arbeitsvermeidung / Feierabend / Urlaub / Freizeit / Freiheit ...

und äußerstenfalls noch an die Rente bzw Pension ...







