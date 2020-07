Dienstag, 28 Juli 2020 | 31.210

Die Menschenrechte und ... und Corona ...

ante portas ...



jeder Maurer ...

die aller Ehren werten Maurer mögen mir den Vergleich verzeihen ...



hat für seinen Job eine bessere Ausbildung und mehr Berufserfahrung ...

als Angela Merkel für den Job den sie nun gerade bekleidet ...



*



Corona taugt auch für einen Vergleich zwischen den Managern von Wirtschaft und Politik ...

beiden gleich ist ... daß sie eigentlich immer nur an sich selbst denken ...



Unterschiede zeigen sich vor allem daran ...

daß die Wirtschaftsbosse ... wenn sie an sich selbst denken ...



das vom Wohl und Wehe ihrer Unternehmen her denken ...

vom so genannten eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb her ...



während Politiker wirklich ganz abstrakt nur an sich selbst denken ...

an ihre Karriere und Beliebtheit ... an Wahl und Wiederwahl ... Platz in der Geschichte etc ...



und ihnen ihr Unternehmen ... also der Staatsbetrieb ...

auch wenn sie sich ihre Diktatur selbst so eingerichtet haben ...



im Grunde genommen völlig egal ist ...

geschweige denn das Volk ...



man kann ohne weiteres nachvollziehen ...

wann und wie die Wirtschaft auf die ersten Anzeichen von Corona reagiert hat ...



und wann Politiker überhaupt aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht sind ...

geschweige Ernst der Lage und akute Gefahr erkannt und adäquat reagiert haben ...



und bezüglich der Risiken und Nebenwirkungen ...

herrscht selbst heute noch eine ebenso unfaßbare wie unbeschreibliche Ignoranz ...



geht es vor allem Frau Merkel nur darum ...

mit welchen Tricks und Vernebelungspraktiken sie ihre Beliebheit steigern kann ...



man erkennt daran auch den Unterschied ...

zwischen Wirtschaftskriminalität und der Politischen Kriminalität ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...



*



post oper-ativ ...



operativ ist ja ungefähr dasselbe wie exekutiv ...

was in etwa erklärt ...



wieso die so genannte Politik von Angela Merkel ...

sich anfühlt wie eine Operation am offenen Herzen ...



mit den fachlichen Fähigkeiten einer uckermärkischen Jungfrau ...

also ich meine Hausfrau ...



die bestenfalls gelernt hat ... ein Huhn zu schlachten und auszunehmen ...

oder ne gebratene Ente zu tranchieren ...







