Montag, 27 Juli 2020 | 31.209

Die Menschenrechte und ... Jesus Christus ...

ante portas ...



wenn man konsequent versucht die Neuinfekzionen zu verhindern ...

beseitigt man die Möglichkeit zu erforschen woher sie überhaupt kommen ...



im Prinzip ist das immer wieder wie Beseitung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

auch da ist bekanntlich jeder Widerstand zwecklos ...



*



unverdrossen stellt die Frau Kanzlerin ...

'ihre' Ziele für 'ihre' Politik da(r) und dahin ... vor und zurück ... ganz nach Belieben ...



dabei wissen wir doch spätestens seit Jesus Christus ...

Ziele vorzugeben um nicht zu sagen vorzutäuschen ...



ist der sicherste Weg sie nicht zu erreichen ...

weil der Weg das Ziel ist ... die am Kurs orientierte Steuerung ... und nicht ein frommer Wunsch ...



weil sich auch und gerade in Zeiten von Corona nichts wirklich ändert ...

nur weil die verantwortliche Politikerin sich dauernd die Hände wäscht ...



und gar in jungfräulicher Unschuld ...

sondern nach wie vor eine Hand die andere ...



und Frau Merkels so genannte Politik nichts anderes ist als Wischi-Waschi ...

bzw 'wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass' ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre EU-Ministerratspräsidentschaft ...

das geht doch alles völlig sinnlos an der Sache vorbei ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ...



*



post evolutionem ...



nach uns die Sintflut ... post nos eluvio ...sagen Frau Merkel und Konsorten ...

aber was kommt nach der Sintflut ... post eluvionem ...



am Ende der DDR sagte Michail Gorbatschow ...

'wer zu spät kommt ... den bestraft das Leben' ...



und zu allem Unglück kam dann nicht Noah mit der Arche ...

sondern Helmut Kohl mit blühenden Landschaften ...



jetzt ist die BRD am Ende ... und kein Gorbatschow in Sicht ... geschweige Noah ...

und zu allem Unglück kommt jetzt Jens Spahn ...



Herr erbarme Dich ...

Dominus vobiscum ...







