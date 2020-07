Sonntag, 26 Juli 2020 | 30.208

Die Menschenrechte und ... die Organisierte Kriminalität ...

ante portas ...

heute nicht mit dem 'Tagesanbruch' ... den gibts erst morgen wieder ...



*



es kommt immer auf den Standpunkt an ... bzw auf die Perspektive ...

und welche Absichten jeweils dahinter stehen bzw stecken ...



aus der Sicht der Regierung ist die Mafia Organisierte Kriminalität ... bzw brutale Gewalt ...

aus der Sicht der Mafia entsprechend die Regierung ... bzw die Politik ...



und aus der Sicht des Volkes beide ...

das ist also so'ne Art Dreiecksverhältnis ...



natürlich ist es einer Frau nicht egal ... von wem sie gerade vergewaltigt wird ...

aber es bleibt sich gleich ...



man weiß auch nicht genau ... wer von den beiden Vergewaltigern stärker ist ...

wer am längeren Hebel sitzt ... oder mehr Geld hat ... oder so ...



gelegentlich spricht sich rum ... daß die Mafia Politiker gekauft hat ...

umgekehrt ist das wohl eher nicht der Fall ...



außer daß ein Politiker einen Killer von der Mafia anheuert ...

das soll schon vorgekommen sein ...



im übrigen aber sind die Verhaltensweisen der beiden ziemlich gleich ...

also der amtlichen und der freien Organisierten Kriminalität ...



weswegen also auch zwischen den Parteien zum Beispiel praktisch kein Unterschied besteht ...

also etwa Soziale Demokraten und Freie Demokraten etc ... alles eins und dasselbe ...



alle nutzen zum eigenen Nutzen das Volk aus nach allen Regeln ihrer Kunst ...

obwohl es laut Verfassung doch umgekehrt sein soll ... 'Nutzen des Volkes mehren' ...



sie nutzen die geistig / seelisch / körperliche bzw materielle / finanzielle / substanzielle ...

Armut / Unwissenheit / Verzweiflung des Volkes brutalstmöglich aus ...



und tun auch alles dafür ... daß das so bleibt ...

deshalb kann man auch nicht einfach sagen ... sie nutzen die Dummheit des Volkes aus ...



ein Kind das nicht gebildet und nicht erzogen wird ...

ist ja deswegen nicht dumm ...



sondern unter Umständen hochintelligent ...

und entwickelt seine Fähigkeiten halt auf anderen Gebieten ... s. Angela Merkel ...



und zu den angeborenen Talenten solcher Leute gehört dann insbesondere ...

sich Vasallen zu rekrutieren ... und Machtpositionen zu erlangen und zu halten ...



mit denen man die Vasallen dann korrumpieren bzw abhängig machen kann ... wie bei Drogen ...

und jede Art von Geschäften im Interesse der Macht unterstützen kann ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Politiker / Schauspieler / Schaumschläger und ... die Weltbühne / the Worldtheatre ...

das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt / Raumfahrt / Wallfahrt ...



*



post observantiam germanorum ...



die so genannte 'Deutsche Wertarbeit' im Sinne der Sicherheit (...) ...

war mal deutsche Staatsraison ...



heute ist davon nur noch die Sicherheit Israels übrig geblieben ...

das aber selbst in Bezug auf seine Sicherheit nicht das geringste Risiko eingeht ...



in Deutschland stürzen derweil Brücken ein ...

weil Stahlträger nicht tragen was sie tragen sollen ...



parallel dazu ... daß die Bundeskanzlerin die Verantwortung nicht trägt ...

die sie laut Verfassung tragen soll ...







