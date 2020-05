Dienstag, 26 Mai 2020 | 22.147

Andreas Voßkuhle und ... Gerhard Schröder ...

Sie wissen schon … das ist der Mann der nach dem Motto handelt

wen man nicht besiegen kann … den muß man sich zum Freund machen …



also zum Beispiel Wladimir Putin … oder Peter Hartz ...

naja oder eben Angela Merkel … il faut s’arranger …



man muß nur das Volk so geistig-unmündig und handlungs-unfähig wie möglich halten …

dann kann man auf der Regierungsebene völlig ungeniert und ungehindert alles machen ...



konsequent wie eh und je attackiert er also das Volk …

und sagt … Idioten gab es immer …



das ist also wieder so’n typischer Fall von …

wenn einer mit dem Finger auf einen anderen zeigt … zeigen drei Finger auf ihn selbst zurück …



man könnte sagen … nach dieser Rechnung … ist Herr Schröder ‘Idiot hoch 3 ‘...

und das trifft in etwa den Unsinn den er da gerade wieder von sich gibt …



von wegen ‘sozialer Gefährdung der demokratischen Substanz’ (???) ...

der ‘Diskussionskultur in den sozialen Medien’ (???) ...

oder der ‘hilflosen Bewältigung der Angst’ (???) ...



es gibt nunmal kein besseres Beispiel …

um sich das illustriert vorzustellen …



eine Frau wird Opfer einer brutalstmöglichen hemmungslosen Gruppenvergewaltigung ...

und wenn sie schreit und um sich schlägt und kratz und beißt …



steht der Herr selbstgefällige Altkanzler dabei und lacht sich halb tot …

und sagt … ‘hilflose Bewältigung der Angst …’



‘da müßte man vielleicht reden … aber was ist das für eine Diskussionskuöltur’ ...

bzw ‘was sollen wir Männer denn machen (?) … jeder Protest gefährdet unsere natürliche Substanz’



das Einzige was die Demokratie gefährdet …

ist die Kombination von Arroganz und Ignoranz der Bundesverfassungsgerichtspräsidenten …



der sich weigert … Beschwerden des Volkes ‘rechtlich-relevant zur Entscheidung anzunehmen’ ...

und der Demokratie-Substanz bzw Disskussions-Kultur Gefährdung …



durch völlig hirnverbrannte Politiker ‘a la Schröder und oder Voßkuhle etc ...

den Riegel einer verfassungsmäßigen Ordnung vorzuschieben ...



dem Volk ist nur dann wirklich geholfen … wenn man endlich das unkontrollierte Herumalbarn …

dieser Betriebsnudeln / Pausenclowns / Spaßvögel etc à la Merkel und Schröder beenden würde ...







