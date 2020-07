Freitag, 24 Juli 2020 | 30.206

Die Menschenrechte und ... die Witzbolde und Pausenclowns

Angela Merkel gehört bekanntlich ...

zu den erfolgreichsten Unterhaltungskünstlerinnen der Weltgeschichte ...



was in etwa heißt ... es gibt kein Thema ...

das Angela Merkel nicht zu Quatsch and Comedy verarbeiten und präsentieren könnte ...



da hält sie zum Beispiel einen Vortrag mit dem Thema ...

'Was eine freie Presse für die Demokratie so wichtig macht' ...



und dann redet sie in ihrer unnachahmlichen Art ...

auch ebenso munter wie an der Sache vorbei drauf los ...



wobei im Hinterkopf ja immer der Film läuft ...

oder vielleicht auch im Teleprompter vor ihr bzw vielleicht auch beides ...



'Ich bin die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland ...

und ich kann hier 'meine' Politik machen wie 'ich' will' ...



denn in Wirklichkeit haben wir in dieser unserer Bundesrepublik Deutschland ...

ja weder eine freie Presse noch einen demokratischen Staat ...



sondern einen Staat sui generis ...

der von so genannten freien Medien und ähnlichen Institutionen beherrscht wird ...



die sich ebenso spezifisch wie speziell zum Beispiel nicht mit 'freien' Tieren vergleichen lassen ...

sondern mit 'wilden' Tieren ... was ja nochmal ein kleiner Unterschied ist ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... Islamisten und andere Antisemisten bzw Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







