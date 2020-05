Montag, 25 Mai 2020 | 22.146

Andreas Voßkuhle und ... deutsche Politiker ...

US-Botschafter Richard Grenell verläßt diesen Posten in Berlin …

weil wichtigere Aufgaben seine Anwesenheit an Washington binden …



und prompt sagen ‘die üblichen Verdächtigen’ …

‘ein Botschafter … der nicht nur in Deutschland anwesend …



sondern auch Botschafter ist … und nicht Politiker …

könnte als Nachfolger hilfreich sein’ …



daran zeigt sich die ganze Tragik deutscher Politik …

denn das Problem sind nicht Botschafter die nicht anwesend sind …



sondern so genannte Volksvertreter und oder sonstige ‘Organe’ …

die zwar anwesend … aber nicht wirklich eben Politiker sind ...



zum Beispiel ... Robert Habeck … der Chef der Grünen …

der verlangt jetzt die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre …



es kann dann nicht ausgeschlossen werden …

daß einer mit 16 Chef der Grünen wird (m/w/d) ...



der wird dann sicher irgend wann verlangen …

das Wahlalter auf 14 oder 13 Jahre zu senken ...



das heißt für das Wahlalter gilt nicht mehr eine halbwegs geistige Reife …

die bekanntlich nur sehr schwer festzustellen ist ...



sondern ganz einfach die Geschlechtsreife ...

die ja objektiv nachweisbar ist ...



‘hilfreich’ könnte allerdings auch sein das Verlangen …

daß Bundesverfassungsgerichtspräsident nur jemand wird …



der wirklich Richter ist …

und nicht Politiker ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen