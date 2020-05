Montag, 25 Mai 2020 | 22.146

Andreas Voßkuhle und ... der Mond ...

wenn … in einem angeblich demokratischen Staat …

das Volk nicht nur nicht wirklich ‘herrschen’ ...



sondern sich nicht mal / nicht mehr dagegen wehren kann …

daß es von der Polizei dieser de-facto-Diktatur …



an der Wahrnehmung der geradezu elementarsten und primitivsten Menschenrechte …

nicht nur gehindert sondern auch noch regelrecht verprügelt wird …



dann ist das Ausdruck eines systematisch betriebenen Völkermords …

durch ein Gewaltsystem … durch einen Machtapparat …



der aus lauter Verzweiflung schon nicht mehr merkelt …

wie er sich selbst ad absurdum führt …



eine Handvoll Idioten die man zur Rettung der Menschheit …

in ihrer ursprünglichen bzw Urknall oder auch Schöpfungs-bedingten Form ...



vielleicht gerade noch rechtzeitig auf den Mond schießen können müßte …

möglichst gleich dahinter …



gewissermaßen als Fortsetzung der Weltabgewandtheit …

auf anderem Planeten ...







