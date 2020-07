Donnerstag, 23 Juli 2020 | 30.205

Die Menschenrechte und ... das Perverse ...

zu den Perversionen / Perversitäten / Pervertierungen ...

der so genannten Politik Angela Merkels gehört ...



daß erst für die wichtigen Aufgaben kein Geld da ist ...

weil sie ja alles für 'ihre' Politik verbraten muß ...



und dann ... also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist ...

absehbar / berechenbar / voraussehbar / ...



plötzlich schier unbegrenzte Gelder und Hilfen zur Verfügung stehen ...

und keine Mittel und keine Mühen gescheut werden ...



um das Geschehene ...

das ohne weiteres hätte verhindert werden können ...



aufzuklären und zu erforschen ...

zu reparieren und zu ersetzen ...



Musterbeispiel ... also ganz abgesehen von Corona und so ...

für sinnvollen Klimaschutz war kein Gedanke geschweige Geld da ...



jetzt haben wir den Klimawandel ...(s. Kind im Brunnen) ...

und es folgt eine Milliarde auf die andere ...



um die Folgen (!) des Klimawandels abzufedern und zu mildern ...

damit ist ja dann immer noch nichts gegen den Klimawandel an sich getan ...



statt dessen immer wieder nur dieser nervtötende Quatsch von wegen ...

'wir werden gestärkt aus der Krise / dem Wandel etc hervorgehen' ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semisten bzw Nichtchristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







