Andreas Voßkuhle und ... die Bundes Trabbi Republik ...

Angela Merkel hat es mit der ihr eigenen Beharrlichkeit geschafft ...

das Niveau der Bundesrepublik Deutschland ...



m entsprechend übertragenen Sinne ...

noch unter das Niveau der so genannten Deutschen demokratischen Republik zu bringen ...



damals hies es ... sooo schlecht ist die DDr nun auch wieder nicht ...

das Einzige was hier im Grunde genommen fehlt ist die Reisefreiheit in den Westen bzw weltweit ...



heutzutage gibt es keinerlei Reisefreiheit ...

weder in den Westen noch in den Osten ...



kein Wunder also daß sich praktisch (fast) alle Ostdeutschen ...

heutzutage die DDR zurückwünschern ...



in der Annahme ... mit dem Wissen und den Möglichkeiten von heute ...

sie dann doch menschenwürdig gestalten zu können ...



in der Annahme ... daß das mit der ehemaligen DDR eher zu bewerkstelligen sei ...

als mit der aktuellen BRD ...







