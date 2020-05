Freitag, 22 Mai 2020 | 21.143

Andreas Voßkuhle ... 'jetzt reichts' !!!

niemand kann sich bekanntlich dagegen wehren ...

daß er (m/w/d) von einem Stärkeren (m/w/d) vergewaltigt wird ...



oder gar von einer Meute gewaltengeteilter Halbstarker gruppenvergewaltigt wird ...

wo einer immer' dran darf' und die anderen 'festhalten' ...



und dann auch immer noch unter höhnischem Gelächter brüllen ...

'so ist das in einem demokratischen Rechtsstaat und Verfassungsstaat' ...



das hatten wir doch gerade noch in der DDR ...

und im Dritten Reich ...



ich wehre mich dagegen ... daß Sie ebenso ungeniert wie ungehindert versuchen ...

jetzt auch noch den Dritten Beweis zu liefern ...



fahren Sie zur Hölle ... verdammt nochmal ... möglichst mit Ihrer Teufels-Braut und Brut ...

bzw Ihren verfassungswidrig ungeordneten Hilfsteufeln (m/w/d) ...







