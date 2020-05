Donnerstag, 21 Mai 2020 | 21.142

Andreas Voßkuhle und ... Vatertag ...

seit Urzeiten steht der Begriff des Vaters für denjenigen …

der was schafft und im wahrsten Sinne die Verantwortung trägt ...



anfangs zum Beispiel die Baumstämme zum Bau einer Holzhütte …

was zivilisatorisch ein Fortschritt war gegenüber Höhlen oder sonstigen Erdlöchern …



auch Gott wird in diesem Sinne ‘Vater’ genannt …

eben weil er die Schöpfung geschaffen hat …



und ja offensichtlich nach wie vor auch die Verantwortung dafür trägt ...

daß auch nach Millionen von Jahren …



die von ihm geschaffene Natur immer noch reibungslos funktioniert …

Vögel immer wieder wissen … wo und wie sie ihre Nester bauen … zum Beispiel …



und werdende Mütter immer wieder wissen … wie sie ihre Kinder zur Welt bringen …

und was sie anschließend alles machen müssen …



und der Papst läßt sich sogar Heiliger Vater nennen …

was anscheinend noch ne Stufe höher sein soll als Gott …



obwohl gerade der Papst ja eigentlich gar nichts schafft …

sondern im Gegenteil alles nur kaputt macht …



und das ausgerechnet im Namen des Vaters … also Gottes …

ein Musterbeispiel dafür wie der Mensch gewissermaßen Gott auf den Kopf stellen kann …



‘nun danket alle Gott’ …

das heißt … das Wichtigste am Vatertag wäre aktuell …



an die Väter unserer Verfassung zu denken und zu danken …

so wie am Muttertag an deren Mütter …



denn diese Verfassung wie wie ein Urknall … um bei Gott zu bleiben ...

in Bezug auf die Entwicklung von Zivilisation und Kultur der Menschheit ...



da darf man sich auch nicht davon entmutigen lkassen …

daß wir von verfassungsrechtlicher Ordnung heute so weit entfernt sind …



wie unsere Vorfahren beim Bau ihrer Blockhütten …

vom heutigen Stand an Wissenschaft und Technik …



es kann also höchstens nochmal ein paar Millionen Jahre dauern …

bis auch Leute wie Herr Voßkuhle begriffen haben … worum es eigentlich geht ...







