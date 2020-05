Dienstag, 19 Mai 2020 | 21.140

Andreas Voßkuhle und ... Eugen Möller-Vogt ...

lieber Professor Voßkuhle …

es muß wohl mal so gesagt werden



vielleicht so als Abschied … denn jetzt kommt ja der Neue …

der aber kein Besen ist und schon allein deshalb auch nicht besser kehren wird …



eher im Gegenteil …

so als strammer Parteisoldat …



also lieber Professor Voßkuhle …

lieber sterbe ich …



als mir von Ihrer gewaltengeteilten völlig hirnverbrannten Staatsführung …

ebenso mutwillig wie rechtswidrig ein solches Leben aufzwingen zu lassen ...



das objektiv nicht mehr lebenswert ist …

bzw objektiv noch unter der Linie liegt …



die die Verfassung als unantastbare Würde des Menschen gezogen hat …

und allein dieser erste Satz der Verfassung scheint Ihnen ein Buch mit 77 Siegeln zu sein



vor allem aber … weil auch unter Ihrem Nachfolger nun nicht damit zu rechnen ist …

daß sich hierzulande mal ein demokratischer und sozialer Staat etablieren könnte …



da werden wohl weiter nur Urteile in der Form von Durchhalteparolen kommen …

und danach die Sintflut …



mit AfD Abgeordneten im Bundestag kann man genau so wenig verfassungsgemäße Politik machen …

wie verfassungsgemäße Rechtsprechung mit Richtern aus dem Umfeld der AfD etc …



fac quod vis … war eine der Managementmaximen im alten Rom vor mehr als 2000 Jahren …

heute steht die Menschheit am Abgrund …



Sie … lieber Professor Voßkuhle … haben nicht getan was Sie hätten tun können und müssen …

Sie sollten in der Hölle schmoren … und sei es die der Teufelstochter Angela Merkel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen