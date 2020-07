Mittwoch, 22 Juli 2020 | 30.204

Die Menschenrechte und ... der Vogel Strauß ...

den Strauß ... also den Vogel ... nicht den Franz Josef oder so ...

sieht man oft mit dem Kopf im Sand ...



und dann denken die Leute immer ... er wolle nichts mehr sehen ...

oder wolle sich verstecken ... oder einfach nur spielen ...



das stimmt zwar nicht ... macht aber nichts ...

ungefähr genau so wie in der Politik ...



jetzt hat sich die Politik Angela Merkels eh schon totgelaufen ...

wie ein völlig erschöpfter Strauß nach einem 70 km/h Lauf durch die Savanne ...



da kommt auch noch Corona ... und die kommt ja nicht aus dem Nichts ...

um nicht zu sagen wie ein Urknall ...



sondern weil man vorher die Richtlinien falsch bestimmt ...

die Leitplanken falsch eingezogen ... die Weichen falsch gestellt hat etc etc ...



und statt sich nun reuevoll an die Brust zu schlagen und etwa zu sagen ...

ach da hab ich wohl was falsch gemacht ...



da muß ich wohl besser aufpassen und richtig hingucken ...

wird prompt wieder das Gegenteil gemacht ...



Absage / Beschränkung / Einschränkung / Einstellung / Schließung ...

und wie diese ganzen Lock-downs und Shut-downs alle heißen ...



also eben typische Vogel Strauß Politik ... so genannte meine ich ...

denn in Wirklichkeit verschließt der Vogel nicht die Augen ...



sondern ist auf der Suche ... nach Futter ... und wird da auch fündig ...

im Gegensatz zu Angela Merkel bei der Suche nach einer Lösung ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... der Wandel im Handel ...







