Dienstag, 21 Juli 2020 | 30.203

Die Menschenrechte und ... die Regierungsausschüsse ...

die Kanzlerin bestimmt die Richtlinien ihrer Politik ...

so steht es in der Verfassung ...



außerdem bestimmt sie die Leitplanken der Richtlinien ...

das steht zwar nicht in der Verfassung ... ist aber so ...



ein wichtiges Instrument dabei sind die Ausschüsse ...

Regierungs oder auch Kabinettausschüsse ...



zum Beispiel der zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus ...

etwa nach dem Motto ... 'wer nicht kämpft hat schon verloren' ...



das ist immer wieder das Faszinierende an der Diktatur ...

nicht nur Angela Merkels ...



erst werden die Dinge so eingerichtet ... daß sich Widerstand erhebt ...

und der dann auch naturgemäß und eigendynamisch immer extremer wird ...



und statt dann das Problem zu lösen ...

wird es im Gegenteil fixiert und konserviert ...



damit man einen Sack hat oder vielleicht auch einen Esel ...

auf dem man dann nach Belieben und Opportunität herumschlagen kann ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen