Montag, 20 Juli 2020 | 30.202

Die Menschenrechte und ... die Fortsetzung ...

Krieg ist die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln ...

Diktatur ist die Fortsetzung von Demokratie mit anderen Mitteln ...



Widerstand ist die Fortsetzung von Protest mit anderen Mitteln ...

Strafe ist die Fortsetzung von Ermahnung mit anderen Mitteln ...



erstaunlich ist ...

daß das tendenziell immer nur zum Schlechteren hin funktioniert ...



niemand strebt ernsthaft Frieden an ... ohne Waffen ... oder so ...

niemand strebt Demokratie an ... das macht zuviel Arbeit sagte schon Helmut Kohl ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Ministerratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben / oder umgekehrt ...







