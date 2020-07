Sonntag, 19 Juli 2020 | 29.201

Die Menschenrechte und ... die Kompetenzzentren ...

die so genannte Bundeskanzlerin gibt immer wieder damit an ...

daß sie doch jede Menge Kompetenzzentren habe ...



und deshalb doch alles in besten Händen sei ...

so daß wir aus jeder Krise besser wieder raus kommen als wir rein geraten sind



wenn man nicht mehr weiter weiß ...

gründet man 'n Arbeitskreis ... sagt das Volk ...



bei Frau Merkel geht das umgekehrt ...

immer wenn sie weiß ... wie sie wieder ein Stück Diktatur implementieren kann ...



gründet sie ein Kompetenzzentrum ...

um das fachlich zu vertuschen und gar noch wie Demokratie aussehen zu lassen ...



das geht es vordergründig um die Kompetenz der Bürger ...

das Problem ist aber die mangelnde Kompetenz der so genannten politischen Führung ...



und mit so genannten Kompetenzzentren ...

deren Niveau kaum über dem von Stammtischen liegt ...



kann man allenfalls die Beliebtheit von Pausenclowns steigern ...

aber nicht die Schäden und Verluste verfassungswidriger Politik ausgleichen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...







