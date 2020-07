Samstag, 18 Juli 2020 | 29.200

Die Menschenrechte und ... die Portokosten ...

es gibt bekanntlich 3sat und es gibt Glyphosat ...

obwohl die direkt gar nichts miteinander zu tun haben ...



während es immer wieder einige Unverbesserliche gibt ...

die sich über das 3sat-Programm beklagen ...



gibt es eine ganze Menge Ungehaltene ...

die aus den unterschiedlichsten Gründen gegen Glyphosat klagen ...



zumindest ein Teil von denen hat jetzt einen Vergleich geschlossen ...

gewissermaßen eine Art Mustervergleich ...



der das Unternehmen aber immerhin rund 11 Milliarden Euro kosten würde ...

ohne Nebenkosten und Nebenwirkungen bzw Risiken und sonstige Unverträglichkeiten ......



und das bezahlen die aus der Portokasse ... woran man in etwa sieht ...

wieviel Geld man mit der systematischen Zerstörung der Umwelt und Mitwelt verdienen kann ...



aber ... noch ist die Sache nicht unter Dach und Fach ...

denn es handelt sich eigentlich um zwei Vergleiche ...



bzw einen Vergleich in einem Vergleich ...

also so ähnlich wie der Megxit im Brexit ...



bzw ... der zuständige Richter hat gesagt ... ich bin bereit zu einem Vergleich ...

wenn Ihr Euch vergleicht ... und mir das paßt ...



und jetzt stellt sich heraus ... er paßt ihm nicht ...

angeblich arbeitet das Unternehmen jetzt daran ...



ob sich das infrage stehende Produkt ...

auch als Richtervernichtungsmittel einsetzen läßt ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten / Hinduisten / Dalailamaisten / Etceteraisten ...

das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Führung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen