Freitag, 17 Juli 2020 | 29.199

Die Menschenrechte und ... die Geburtstage ...

zu den Menschenrechten gehört ... daß jeder Mensch ...

wenn er denn schon geboren wurde ...



seinen Geburtstag auch feiern darf ...

was gleichwohl nicht allen Menschen möglich ist ...



weil nunmal nicht alle Menschen gleich sind ...

das sieht man's wieder ...



man kann es auch nicht unbedingt als Ausgleich ansehen ...

daß andernorts ein ganzes Volk Führers Geburtstag feiern muß(te) ...



oder die Queen ihren Geburtstag doppelt und zweimal feiert ...

während Mutti wahrscheinlich mit ihrem Mann im hauseigenen Chemielabor ...



sich einen uckermärkischen Klaren selbst destilliert ...

die Würde einer Schnapszahl ist schließlich unwiederbringlich ...



da ist also von Abdanken nicht die Rede ... es reicht ab und zu zu danken ...

zum Beispiel dem Volk daß es sich auf die menschenunwürdige Maskenpflicht einläßt ...



und die Queen denkt ja auch nicht ans Abdanken ...

obwohl die doppelt so alt ist ... fast ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische / das Fatal Zänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamiten und andere Antisemisten bzw Antichristen ...

das Po-litische Thema ...Gesundheit und Corona ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen