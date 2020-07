Donnerstag, 16 Juli 2020 | 29.198

Die Menschenrechte und ... die Brexits ...

wenn die Briten was machen ... könnte man sagen ...

machen sie es richtig ... oder konsequent ... oder so ...



zunächst also der Brexit ... gewissermaßen en gros ...

dann der Megxit ... gewissermaßen en detail ...



wie die Briten mit dem Brexit zurechtkommen ...

ist noch nicht ganz raus ...



es heißt ja ... die Königin wolle alles nochmals auf den Prüfstand stellen ...

um zu verhindern ... daß aus dem Schneeball eine Lawine wird ...



denn wer weiß ... ob Schottland sich nicht doch noch selbständig macht ...

und Irland gar die Wiedervereinigung anstrebt ...



von den Königskindern aber weiß man ... daß sie jetzt Spenden sammeln ...

um irgend wie über die Runden zu kommen ...



daß ein Königshaus als eine der reichsten Institutionen dieser Welt ...

nicht in der Lage ist ... einer halbwegs sinnvollen Beschäftigung nachzugehen ...



gehört mit zu den Dingen ...

die an sich unfaßbar sind ...



die man einfach so hinnehmen muß ...

weil die Welt ohne diesen Wahnsinn ja im Grunde genommen auch nicht vorstellbar ist ...



man kann nunmal nicht immer einfach fragen ...

macht das Sinn ... oder kann das weg ... (?) ...



die Monarchie ist spätestens seit 1918 am Ende ...

die verbleibenden Monarchien haben daraus aber bis heute nichts gelernt ...



was im Grunde genommen schade ist ...

denn sooo schlecht ist das mit der Monarchie nun auch wieder nicht ...



nicht zuletzt deshalb ... weil die neuen selbsternannten Demokraten ...

inzwischen ja auch nicht gelernt haben ... mit der Demokratie umzugehen ...



geschweige das Bundesverfassungsgericht mit dem Recht ...

oder gar die Kirchenfürsten mit der Religion ...



unfaßbar ist ... was für ein armseliges Leben sie alle führen ...

diese Königskinder / Pfarrerstöchter / Bundesrichter / Bischöfe etc etc ...



die Stellvertreter des Volkes ...

geschweige die Stellvertreter Gottes ...



*



das Po-litische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... die Juden und andere Semisten und Nichtschristen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen