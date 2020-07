Mittwoch, 15 Juli 2020 | 29.197

die Menschenrechte und ... die Feuerwehr ...

die Berliner Feuerwehr führt jetzt eine Statistik .

über die Zahl so genannter Angriffe und Behinderungen bei ihren Einsätzen ...



211 genau waren es 2019 ...

wie jetzt erstmal dokumentiert und veröffentlicht wurde ...



die Gründe dafür sieht die Leitung der Feuerwehr in einer Enthemmung ...

die durch Alkohol und Drogen begünstigt ...



und durch die Anonymität der Großstadt gefördert wird ...

und durch nichts zu entschuldigen sei ...



es gibt aber niemanden ... der das entschuldigen will ...

es wäre schon geholfen ... wenn die Feuerwehr sich mehr Gedanken machen würde ...



wie das alles zu erklären ist ...

und wo die eigentlichen Ursachen liegen ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

daß die Hauptursache die völlig enthemmte und durch nichts behinderte ...



geschweige ver.hinderte so genannte Politik Angela Merkels ist ...

die sie ebenso hemmungslos hinter der Anonymität ihres Amtes versteckt ...



Frau Merkel ist zwar Chefin der Exekutive ...

führt aber doch weitestgehend nur ihre eigenen Gesetze aus ...



und was sie bei ihren Kaffeekränzchen verhacktstückt ...

also ich meine diese so grenannten Gipfel ...



das macht sie doch völlig frei aus dem Bauch heraus wie es ihr grad paßt ...

und vor allem dasran orientiert ...



womit sie grade den größten Lacherfolgt erzielen ...

und ihre Beliebtheitwerte setigern kann ...



