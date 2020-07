Dienstag, 14 Juli 2020 | 29.196

Die Menschenrechte und ... die so genannten Terroristen ...

von offizieller Seite wird jetzt vor Terroristen und sonst Extremisten gewarnt ...

die könnten die so genannte Corona-Krise für ihre Zwecke mißbrauchen ...



'die staatliche Autorität untergraben' (???) ...

nach eigenen Vorstellungen und Vorhaben / Absichten und Konzepten ...



das muß man sich jetzt wiedermal illustriert vorstellen ...

diese aktuelle Diktatur von Frau Merkel ...



wird durch alles Mögliches zusammengehalten ...

bloß nicht durch Autorität ...



und was bitteschön soll man hier noch untergraben ...

wenn doch eh schon alles auf dem unfaßbar niedrigsten Niveau ist ...



es gibt zur Zeit gar nichts Terroristischeres und Extremistischeres ...

als die so genannte Regierung der aktuellen Machthaber um Frau Merkel und Konsorten ...



der Klimawandel / der Demographische Wandel / die Kriege / die Flüchtlingsdramen etc etc

sind doch nicht das Werk von Terroristen etc ...



sondern von so Witzbolden und Unterhaltungskünstlern wie Angela Merkel ...

die alle möglichen Talente haben ... bloß nicht die eines verantwortlichen Politikers ...



*



