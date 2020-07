Samstag, 11 Juli 2020 | 28.193

Die Menschenrechte und ... die Maskierungspflicht ...

jetzt soll ... wer den so genannten Mundschutz nicht trägt ...

ein Bußgeld zahlen ...



und das ist natürlich ebenso paradox wie pervers ... ebenso geisteskrank wie kriminell ...

von verfassungswidrig mal ganz abgesehen ...



in unserer Verfassung wird praktisch nichts mehr betont ...

als daß die Menschenrechte unverletzlich und unantastbar seien ...



und insbesondere und ausdrücklich nochmal 'die Freiheit der Person' ...

sowie die Redefreiheit ...



der vornehmste politische Auftrag unserer Verfassung ist also ...

dieses Recht bzw diese Freiheit durch verfassungsgemäße Politik zu gewährleisten ...



spätestens seit Helmut Kohl denkt aber keiner der verantwortlichen Politiker auch nur im Traum daran

diesem Verfassungsauftrag entsprechend sich zu verhalten und zu handeln ...



und jetzt will uns ausgerechnet Angela Merkel ...

die hirnverbrannteste alles Bundeskanzlerisch-Staatsfraulichen ...



per Diktatur den Mund nicht nur verbieten sondern auch noch verbinden ...

um nicht zu sagen den Selbstmord zu gebieten durch das Atmen unterbinden ...



