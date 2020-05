Montag, 11 Mai 2020 | 20.132

Andreas Voßkuhle und ... seine Art der Diktatur ...

in den Zeiten vor 1918 ...

also vor den modernen rechtsstaatlich abgesicherten Diktaturen ...



galt immer die Maxime ...

'Krieg ist die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln ...'



inzwischen haben eine Handvoll Potentaten (m/w/d) es geschafft ...

auf Politik ganz zu verzichten ... sie führen nur noch Krieg ...



und das ist ja auch völlig klar ...

denn angestrebt wird irgend eine Art von Welt Herrschaft ... als Global Challenge ...



und das geht nur mit Technik .. bzw eben Gewalt ... oder Religion ...

nicht mit Geist ... geschweige denn Würde ... oder gar Recht ...



man muß sich ganz einfach nur auf das niedrigste mögliche Niveau begeben ...

also sich ganz außerhalb der Natur ... des Menschen ... stellen ...







