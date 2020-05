Montag, 11 Mai 2020 | 20.132

Andreas Voßkuhle und ... die Bundes Bahn ...

der Bundesbahnpräsident verteilt zur Zeit Publikationen ...

mit dem an die Fahrgäste gerichteten Text ...



'damit Alle möglichst gut geschützt sind ...

bitte Mund und Nase bedecken ...'



wenn Gott ... also ich meine 'die Göttin' ... oder gar m/w/d (?) ...gewollt hätten ...

daß die Menschen so rumlaufen ... als wäre das ganz normal ...



hätten sie sie sicher auch schon so auf die Welt gebracht ...

woraus folgt ...



dieser Firlefanz widerspricht nicht nur der Würde des Menschen ...

bzw insoweit der verfassungsmäßigen Ordnung ...



sondern auch dem Willen der Götter ...

bzw insoweit der göttlichen Ordnung ...



Angela Merkel ... wenn sie mal halbwegs bei Verstand wäre ...

würde vielleicht sogar sagen ... das widerspricht der göttlichen Schöpfungsraison ... oder so ...



wirklich helfen könnte also nur ein Brief des Bundesbahnpräsidenten ...

an die Frau Bundeskanzlerin ...



'damit wir alle einigermaßen gut geschützt und sicher sind ...

bitte mal halbwegs sinnvolle und verfassungsgemäße Politik machen ...'



oder an den Bundestagspräsidenten ...

'bitte mal halbwegs sinnvolle und verfassungsgemäße Gesetze machen ...'



oder eben an den Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...

'bitte mal Ihre Funktion als oberster Richter im Lande wahrnehmen ...'







