Sonntag, 10 Mai 2020

Andreas Voßkuhle und ... Justitia ... Göttin ...

in der Logik des Christentums muß Gott eine Frau sein ...

denn ...



die so genannte 'Schöpfung' ist ein kreativer Prozeß ...

der nach wie vor ja auch andauert ... so genannte Evolution ...



also ein kontinuierlicher Geburtsvorgang ... und damit eine Leistung ...

wie sie ... wie wir ja wissen ... nur von Frauen erbracht werden kann ...



man könnte dann fragen ... wenn Gott eine Frau ist ...

woher kommt dann die Befruchtung für die Erschaffung der Welt ... (?)



man muß aber davon ausgehen ...

daß das für Frau Gott selbst kein Problem war und ist ...



weil sie später ja auch das mit der so genannten unbefleckten Empfängnis der Frau hingekriegt hat ...

die dann den Jesus Christus geboren hat ... also der Jungfrau Maria ...







