Montag, 11 Mai 2020 | 20.132

Andreas Voßkuhle und ... die Staatsraison ...

wenns nach Mutti Betriebsnudel Pausenclown Angela Merkel geht ...

und insofern dann natürlich auch Wolfgang Schäuble und Andreas Voßkuhle ...



dann ist die Sicherheit Israels Deutsche Staatsraison ...

obwohl die selbst so stark sind ... daß sie vor Kraft kaum laufen können ...



das ist schon fast so makaber ... also umgekehrt reziprok proportional ...

als wäre Adolf Hitler in Auschwitz erschienen und hätte gesagt ...



'Ihr braucht keine Angst zu haben ... Ihr seid hier völlig sicher ...

das ist meine Staatsraison' ...



es wäre nett ... wenn irgend jemand der Damen und Herren Vergewaltiger ...

mal auf die Idee käme ... sich daran zu orientieren ...



daß nach unserer Verfassung deutsche Staatsraison ist ...

ganz einfach mal halbwegs sinnvolle verfassungsgemäße Politik zu machen ...







