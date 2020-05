Sonntag, 10 Mai 2020 | 19.131

Andreas Voßkuhle und ... Georg Bätzing ...

der BundesKatholischeKirchenPräsident ... ist ungefähr genau so weltfremd ...

wie der BundesVerfassungsGerichtsPräsident ...



es gibt eine Gruppe Katholischer Bischöfe ...

die gegen die Corona-Maßnahmen protestieren ...



und prompt beeilt sich der Herr Kirchenfürst ...

seine Solidarität mit der Regierung zu bekräftigen ...



und jetzt will das natürlich wieder niemand wahrhaben ...

daß das wieder genau dasselbe ist



wie die Kirchen sich seinerzeit dem Adolf Hitler angebiedert ...

und die Widerständler im Stich gelassen haben ...



und da sagt man immer ... Geschichte wiederholt sich nicht ...

im Gegenteil ...



sie wiederholt sich nicht nur ...

sie überholt sich auch noch selbst dabei ...



das Pendant zur überholenden Kausalität ...

ist also eine Art vorweggenommener Urknall ...







