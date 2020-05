Sonntag, 10 Mai 2020 | 19.131

Andreas Voßkuhle und ... die Gesellschaft ...

Wolfgang Schäuble warnt … vor den politischen Folgen …

genau betrachtet ist das ja keine Warnung … es ist nicht mal ne Drohung …



es ist einfach die lakonische Feststellung …

Leute … nur damit Ihr’s wißt … wir sind jetzt endgültig eine reine Diktatur …



und haben irgend welche Anwandlungen …

hier einen demokratischen und sozialen Staat einzurichten und auszuüben …



endgültig hinter uns gelassen … dem Rechtsstaat sei Dank ...

Prinzip Demokratie … ‘ist das Kunst ? … nee das kann weg !’



seit Menschengedenken gibt es die berühmt-berüchtigten Plagen …

aber noch nie hat man deswegen die Wirtschaft lahmgelegt ...



das blieb einer Diktatur-erfahrenen und Traditions-bewußten …

Deutschen Bundeskanzlerin vorbehalten ...



die von einer Gesellschaft getragen wird … nach dem Motto …

sorge für Dich selbst … dann ist es egal wer an der Regierung ist ...



es gibt die Definition von der Freiheit …

wonach Freiheit immer die Freiheit der anderen ist …



bzw … natürlich gibt es Freiheit … für Einzelne …

die Masse sind aber Sklaven …



so ungefähr (!) ist das auch mit dieser so genannten Gesellschaft ...

das heißt … Gesellschaft … das sind nur die anderen … Patrizier ...



die für sich selbst sorgen können … s.o. …

die Masse ist … naja eben Masse … Plebs ...



es ist gleichwohl nach wie vor unfaßbar ...

daß diese privilegierten Patrizier diese Betriebsnudel Angela Merkel …



immer wieder auf den Thron heben und dort geradezu nachhaltig halten ...

und ihr praktisch eine uneingeschränkte Macht auf dem Silbertablett reichen …



und das auch nicht kontrollieren geschweige korrigieren … was die macht …

Hauptsache die Einnahmen fließen weiter auf ihre privilegierten Konten ...



im alten Rom galt noch der Satz … mens sana in corpore sano ...

sollte heißen … volle Leistung nur möglich bei wem das so stimmt ...



im modernen Rechtsstaat übertrifft man sich dagegen darin … ich glaube sogar weltweit ...

Menschen mit allen möglichen Behinderungen in die Spitzenämter zu bringen ...







