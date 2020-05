Samstag, 09 Mai 2020 | 19.130

Andreas Voßkuhle und ... die Gerechtigkeit ...

man sollte das nicht für möglich halten ...

daß man in dieser unserer Bundesrepublik Deutschland …



einem so genannten Rechtsstaat ...

an ein Verfassungsorgan schreibt … zum Beispielk ein Gericht ...



in aller Form … also als Beschwerde und oder Bitte um Rechtsschutz …

Klage und oder Stellung eines Antrags … etc ...



und keinerlei Antwort erhält …

auch nicht auf Nachfrage oder neu aus anderem gegebenen Anlaß ...



diese Art von Kultur hat die digitalisierte moderne Diktatur nicht mehr im Programm

das ist so ähnlich wie ‘Wozu nach Menschen retten die sowieso bald sterben’ ...



und das obwohl jedes zweite Wort der Frau Kanzlerin ist …

das müssen wir gemeinsam machen …



es gibt Richter … die wundern sich … immerhin …

wieso das alles überhaupt immer noch funktioniert …



und schwadronieren dann bei Gelegenheit darüber …

was die Gesellschaft eigentlich zusammen hält ...



also … die Justiz bzw das Gerichtswesen ist es bei uns jedenfalls nicht ...

die trägt mehr zum Unverständnis bei … wenn nicht zum Unfrieden …



es gibt Richter … die urteilen …

zum Beispiel über Angelegenheiten der Europäischen Zentral Bank ...



und haben keine Ahnung … wovon sie eigentlich reden ...

also wirklich nicht einen Schatten von Ahnung …



und benehmen sich entsprechend wie die Axr im Walde …

oder wie Corona bei weniger als zwei Metern Abstand … oder so ...



Wolfgang Schäuble warnt … vor einer Überlastung der Diktatur …

was in einem wirklich demokratischen Staat ja nie passieren könnte …



Demokratie heißt ja gerade … daß das Volk innerhalb seiner Kräfte bleibt …

also kann es sich nicht überlasten ...



Heiko Maas warnt … vor einem harten Brexit …

auch so’n Fall von grassierendem Schwachsinn …



erst nichts tun … um den Zerfall der Europäischen Union zu verhindern …

aber dann vor den Folgen warnen ...











Gerechtigkeit







