Die Menschenrechte und ... die Corona Erkrankungsfolgetoten

bekanntlich sind mit Corona die Noten besser als ohne ...

und genau so ist das auch mit den Toten ...



also ich meine vielleicht ungefähr so ähnlich ...

wenn überhaupt umgekehrt reziprok proportional relativitäts theoretisch ...



aber es zeichnet sich bereits jetzt ab ... daß die Zahl der Toten im Vergleichszeitraum ...

geringer sein wird als die Statistik ohne Corona bislang vorgezeichnet hat ...



zum Teil deswegen ... weil in die beisherige Statistik aus die Toten einfließen ...

die auch ohne Corona gestorben wäre ...



und weil zu einem anderen Teil deswegen ...

weil in der bisherigen Statistik dann diejenigen fehlen ...



die Corona überlebt haben ...

aber gerade nur als Folge der wegen Corona eingeleiteten Maßnahmen ...



die werden also im nächsten Jahr sterben ...

das ist dann aber ein anderer Vergelichszeitraum ...



fallen also statistisch in ein anderes Raster ...

das ist eines dieser grandiosen Geheimnisse der Statitistik ....



man braucht sie gar nicht zu fälschen ...

geschweige selbst (...) ...



es reicht einfach eine andere Art der Betrachtung und oder Perspektive ...

und schlimmstenfalls der Präsentation und oder Interpretation ...



