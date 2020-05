Freitag, 08 Mai 2020 | 19.129

Andreas Voßkuhle und ... Wolfgang Schäuble ...

der oberste Volksvertreter ‘warnt’ das Volk …

allein das ist schon völlig absurd …



man kann Jemanden für den man sorgen soll nicht warnen …

weil es bei dem Begriff der Sorge ja gerade darum geht …



daß die betreffende Person nicht selbst für sich sorgen kann …

und oder nicht mal versteht worum es eigentlich geht ...



man kann also Jemanden für den man sorgen soll und kann ... nicht warnen …

daß man mit der Sorge eventuell an Grenzen stoßen könnte …



weil … wie gesagt … versteht er doch gar nicht ...

und bedeutet also nur daß man sich der Verantwortung entziehen will ...



Wolfgang Schäuble warnt also vor einer Überlastung des Staates .,..

er warnt davor daß nicht jedes Problem mit staatlichen Mitteln zu lösen sei ...



das mag für die von ihm mit eingerichtete und ausgeübte Diktatur richtig sein …

für den demokratischen und sozialen Staat … der hierzulande laut Verfassung bestehen soll …



würde sich diese Frage aber gar nicht stellen …

geschweige denn das Dilemma einer Bewertung … genauer gesagt Abwertung …



von Komponenten … die dabei eine Rolle spielen …

was nur eine weitere Form der Willkür und Beliebigkeit wäre ...



und dann sagt er noch … es werde zu strukturellen Veränderungen in der Politik kommen …

was ja nichts anderes heißen kann als daß die Schrauben der Diktatur weiter angezogen werden ...



denn daß Herr Schäuble und Frau Merkel bzw Herr Voßkuhle es mal mit Demokratie versuchen …

ist nicht ganz aber so gut wie ausgeschlossen ...







