Mittwoch, 08 Juli 2020 | 28.190

Menschenrechte und Menschentriebe / Unrechte und Umtriebe

im Prinzip verhalten sich Menschen genau so wie Tiere ... (3) ...

paradoxerweise versuchen Menschen dann auch noch Tiere zu vermenschlichen …



und gar zum Partner umzufunktionieren …

wo ein menschlicher Partner fehlt oder sie sich ihm bewußt entziehen ...



bis hin zu so fatalen Mißverständnissen …

daß Tierpflegerinnen glauben … wenn ihr Lieblings-Tiger sich nähert …



ach der will doch bloß spielen ...

wobei der Irrtum bekanntlich ja nicht darin besteht …



daß das Tier dann gerade mal nicht (!) spielen will ...

sondern daß es ‘sein’ Spiel nach ‘seinen’ Regeln spielen will …



was wiederum erklärt … daß Angela Merkel immer sagt … Politik sei für sie ein Spiel …

und da mache sie nunmal ‘ihre’ Politik bzw also eben ‘ihr Spiel’ …



obwohl es zum Stand des Wissens unserer Zeit gehört …

daß Menschen wie Angela Merkel das Volk rücksichtsdlos ausbeuten und ausnehmen …



lassen sie sich bereitwillig von ihr immer wieder scheren und schlachten …

wie die Schafe und oder die Schweine etc …



von der Eierlegenden Wollmilchsau ganz zuschweigen

kein Mensch … geradezu ausnahmslos … will das wahrhaben wie böse diese Frau ist ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... der Wandel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen