objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …

daß es im so genannten Tierreich kein männliches Wesen gibt …



das sich weiblichen Wesen so brutal und rücksichtslos benimmtnt …

wie bei den so genannten Menschen die Männer gegenüber den Frauen …



von Mädchen und ober überhaupt Kindern ganz abgesehen …

und …. selbst da schließt sich noch ein Kreis … gegenüber Tieren ...



auch wenn es dafür mancherlei Erklärung gibt …

taugt das dennoch nicht zu einer Entschuldigung …



mit anderen Worten … daß das so ist … ist zwar mit dem Verstand zu begreifen …

widerspricht aber völlig der Vernunft ...



und den sich daraus ergebenden Vorwurf kann man nicht dem Schöpfer machen …

geschweige denn dem Urknall … sondern wirklich nur männlichen Menschen !!!



