Montag, 06 Juli 2020 | 28.188

Menswchenrechte und Menschentriebe / Unrechte und Umtriebe

im Prinzip verhalten sich auch Menschen so wie Tiere … (1) ...

nur daß sie einen etwas / ein klein wenig höher entwickelten Verstand haben …



bei den Tieren funktioniert alles nach natürlich veranlagten Trieben …

beim Menschen im Grunde genommen auch …



nur daß da immer noch der Verstand dazwischen geschaltet ist …

und das ausdrücklich nochmals genehmigt …



wenn eine so genannte Vernunft … den Menschen dazu bringt wenn nicht zwingt …

sich völlig unvernünftig und unnatürlich / vernuftwidrig und naturwidrig zu verhalten !!!



so wie das Bundesverfassungsgericht zum Handeln und Verhalten der Bundeskanzlerin …

immer wieder sagt …



das ist zwar verfassungswidrig …

aber als Einzelfallentscheidung lassen wir das so durchgehen ...



oder wie bereits bei den unteren Gerichten nicht nach dem Recht entschieden wird …

sondern nach dem Gesetz … wie das in einer Diktatur nunmal so ist ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre EU-Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...







