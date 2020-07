Sonntag, 05 Juli 2020 | 27.187

Die Menschenrechte und ... was und ? ...

die Idee der Demokratie ist schon ziemlich alt ... um nicht zu sagen uralt ...

also der Schutz des Volkes vor der Willkür einer Obrigkeit ...



hat es aber bis heute nicht geschafft ... eher weniger denn je ...

aus dem Schatten des Bewußtseins des Volkes herauszutreten ...



und sich in den Hirnen der zwar wechselnden ...

im Prinzip aber immer gleichen Obrigkeiten zu etablieren ...



im Gegenteil ...vor inzwischen rund 300 Jahren wurde statt dessen ...

ein neues Spielfeld aufgemacht ...



die so genannten Menschenrechte des Volkes gegenüber der Obrigkeit ...

die Idee natürlicher Rechte der Untertanen gegenüber Machthabern ...



auch damit ist das Volk / sind die Untertanen aber bisher nicht weitergekommen ...

weil Begriffe wie eben Demokratie und Menschenrechte ...



für Politiker (m/w/d) wie Angela Merkel ...

schlicht und einfach Luft sind ...



bzw soweit sie sie als Worte in den Mund nehmen ...

schlicht und einfach reine Worthülsen ohne des geringsten Inhalt ...



auch die Vielfalt der inzwischen existierenden Menschenrechte ...

kann objektiv nicht darüber hinwegtäuschen ...



daß das Recht als solches in der politischen Kultur keinen Platz hat ...

und vor allem das aller-elementarste Menschenrecht noch nicht mal als Idee existiert ...



nicht Würde / Freiheit / Recht gegenüber einer Obrigkeit ...

auch nicht Glaube / Furcht / Anbetung gegenüber einer Gottheit ...



sondern Achtung / Anerkennung / Akzeptanz von Männern gegenüber Frauen ...

der Einfachheit halber ... aber total irreführend Gleichberechtigung genannt ...



solange Männer nicht anfangen ... dieses Wunder von Frau zu begreifen ...

ist die offizielle Diskussion über allgemeine Menschenrechte reine Augenwischerei ...



