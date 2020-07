Samstag, 04 Juli 2020 | 27.186

Die Menschenrechte und ... die Kunst ...

Kunst ist das Maß aller Dinge ...

das steht zwar so nicht in der Verfassung ...



aber für die Frage ... woran sich Politiker an sich halten müssen ...

bzw welche Pflichten sie haben / welche Verpflichtungen sie erfüllen müssen ...



spielt das bekanntlich keine Rolle ...

denn für Politiker gilt der Lieblingssatz von Frau Merkel ...



'ich bin Politiker bzw Politikerin ...

und deshlab kann ich hier machen was ich will ...



und wenn was nicht klappt ... dann warens immer die anderen ...

bzw es lag daran ... daß die gemeinsam mit mir wollten was ich wollte ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... die Buddhisten und Hindusisten und andere Lamaisten ...

das Politische Thema ... Bildung und Erziehung und Kommusikation ...



*



1776 ... die Delegierten von 13 der britischen Kolonien in Nordamerika ...

unterzeichnen feierlich eine von Thomas Jefferson verfaßte Unabhängigkeitserklärung ...



sie bilden die damit aus 13 Mitgliedern bestehenden 'Vereinigten Staaten von Amerika ...

erster Präsident wird George Washington ...







