Montag, 04 Mai 2020 | 19.125

Andreas Voßkuhle und ... Recht und Würde ...

die Würde des Menschen ist unantastbar ...

sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung ...



aller staatlichen Gewalt ... und das heißt zunächst mal ...

daß die Inhaber staatlicher Gewalt in ihrem Handeln und Verhalten ...



speziell diejenige Linie der Würde nicht erreichen und antasten ...

geschweige uber oder unter schreiten dürfen ...



auf der sie ihre eigene nämliche Würde in Frage stellen ...

genau das ist aber zur Zeit objektiv der Fall !!!



objektiv ist es unter der Würde eines halbwegs intelligenten Menschen ...

sich so zu verhalten und zu handeln wie unsere aktuellen Staatsorgane ...



unabhängig davon ... wie hirnverbrannt und geisteskrank ...

kriminell und verbrecherisch ihr Handeln im Einzelfall ist ...



zum Beispiel für Recht zu erklären was objektiv Unrecht ist ...

bzw ... die Menschen in den Konzentrationslagern ...



hatte eine höhere Lebens und Überlebens-Chance als die Flüchtlinge ...

die das rettende Ufer nicht erreichen oder in unmenschlichen Lagern landen ...







