Andreas Voßkuhle und ... seine idiotische Rechtsprechung (3)

da es kein Rechtsmittel gegen idiotische Rechtsprechung bzw den Mißbrauch des Rechts gibt …

bleibt dem Volk nur der Widerstand … dort wo das wenigstens (noch) möglich ist …



in der Öffentlichkeit also praktisch nur Kirchen und Medien bzw eben Polizei ...

im Handeln und Verhalten eins so verfassungswidrig und mesnchenfeindlich wie das andere ...



ich will und kann das im Interesse der einen wie der anderen Seite nicht einfach hinnehmen ...

ich will und darf dazu nicht einfach schweigen ...



aktuell mache ich das an neun Persönlichkeiten fest …

nur um der Übersicht wegen im einstelligen Bereich zu bleiben …



Angela Merkel … weil sie den ganzen Unsinn erfindet und askrupellos usführt ...

Andreas Voßkuhle … weil er der oberste ist … der das verantwortlich verhindern müßte und könnte ...

Woplfgang Schäuble … weil er als oberster Volksvertreter skrupellos die Interessen des Volkes verrär

Dietmar Woideke … weil er als oberster Bundesrat skrupellos die Interessen der Länder verrär ...

Frank-Walter Steinmeier … weil er als oberster Repräsentant (…) die Interessen des Staates verrär ...

Jens Weidmann … weil er als oberster Kasenwart skrupellos die Bundeskanzlerin unterstützt …

Gerald Haug … weil er als oberster Wissenschaftler skrupellos die Bundeskanzlerin unterstützt …

Georg Bätzing … weil er als oberster Kardinal skrupellos die Bundeskanzlerin unterstützt …

Heinrich Bedford-Strohm … weil er als oberster Bischof (…) die Bundeskanzlerin unterstützt ...



diese Liste ist natürlich nicht erschöpfend … sondern nur ein klitzekleiner Anfang … dem leider

eben nicht ein Zauber innewohnt … sondern der Geist des Verbrechens an der Menschheit ...



dazu kommen unter anderem vor allem die Medien und andere gesellschaftlich führende Gruppierungen ...

um Wissenschaft und Geist … Forschung und Lehre … Kunst und Kultur ... ...



für die man auch jeweils so einer Neuner-Liste erstellen könnte … die alle einen praktisch

unmittelbaren Zugang wenn nicht Zugriff auf die Politik haben und das nicht wahrnehmen ...



der Begriff Gruppenvergewaltigung des Volkes reicht also nicht … es handelt sich offensichtlich um

eine horizontal und vertikal durchwirkte geistig seelisch körperlich flächendeckende Verstümmelung des Volkes ...



der Zusammenhalt derjenigen … die eigene Interessen wahrhnehmen und ihren Profit schlagen

aus der ganzen Misere ist die eigentliche Ursache für dieses grausame Geschehen ......



de facto hat das Volk / haben die Völker ... hat der Mensch / haben die Menschen ...

weder ein Recht noch eine auch nur halbwegs sinnvolle 'Vertretung' ...



weil die Institutionen und Organisationen ... Institute und Organe ...

skruipellos ihre eigenen institutionellen Interessen wahren ... in allen Dimensionen ...



inclusive nicht zuletzt auch der offiziellen Arbeits- und Wohlfahrts-Verbände ...

die den demokratischen und sozialen Staat nach allen Regeln der Kunst ebenfalls verhindern ...







