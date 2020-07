Freitag, 03 Juli 2020 | 27.185

Die Menschenrechte ... Symbol der Unfreiheit und des Zwangs ...

die Menschenwürde und die Menschenrechte sind laut Verfassung unantastbar ...

Achtung und Schutz sind Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ...



so makaber das auch klingen mag ... aber das heißt ...

die Verfassung geht davon aus ... daß das Volk an sich im Gefängnis sitzt ...



genauer gesagt also in der Diktatur ...

und daß man dieser Diktatur damit drohen können muß ...



unter diese gewissermaßen Gürtellinie Menschenwürde und Menschenrechte ...

dürfe sie nicht schlagen ... worüber die sich natürlich halb tot lacht ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamiten und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







