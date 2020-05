Sonntag, 03 Mai 2020 | 18.124

Andreas Voßkuhle und ... seine idiotische Rechtsprechung (2)

mein Gott … wie kann denn nur ein Richter alleine so blöd sein ...

das geht doch verfassungsrechtlich eigentlich gar nicht ...



bisher war immer die Frage …

wieso können Menschen so grausam sein … ?



angesichts Kohl / Schröder / Merkel … Voßkuhle stellt sich die Frage …

wieso können Menschen ...



also mit Geist und Hirn … Verstand und Vernunft ausgestattete Lebens-wesen …

so idiotisch … so völlig verblödet … sein ...



man kann doch nicht einfach sagen …

ja das ist halt so …



und das Faszinierende daran ist …

‘das Volk’ nimmt das wieder klaglos hin ...



80 Millionen Menschen allein in Deutschland … Hunderte Millionen in Europa …

Milliarden in der Welt …



nehmen das klaglos hin …

daß sie von einer Handvoll völlig verblödeter Idioten …



in ebenso unglaublicher wie unfaßbarer Art und Weise …

mißhandelt und mißbraucht … geschändet und umgebracht werden …



es ist einfach unfaßbar …

und dann wundert man sich selbst offiziell immer noch …



wieso (nur) 6 Millionen Juden sich wie Schafe ebenso klaglos …

zusammentreiben abtransportieren mißhandeln umbringen ließen ...



die Welt bricht zusammen … und die dafür Verantwortlichen sagen einfach …

ach das gabs schön öfter … auch das ist nur ein Detail der Geschichte ...



und machen 'weiter so' ... um 'das Werk' zu vollenden ...

das Ende des Menschen ist der Tod ... gewissermaßen en detail ...



es sieht so aus als sei der Tod nicht das Ende der Welt ...

aber der Menschheit ... gewissermaßen en gros ...







