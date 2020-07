Donnerstag, 02 Juli 2020 | 27.184

Die Menschenrechte und ... die Politikergewalten ...

Politikergewalt ... auch so ne Art Polizeigewalt ...

egal was sie machen ... sie sind nie schuld ...



denn im Zweifelsfall handeln sie in Notwehr ...

und wenn alle Stricke reißen ... 'übernehmen' (!) sie die so genannte politische Verantwortung ...



unsere Verfassung spricht aber nicht von politischer Verantwortung ...

und auch nicht von Übernehmen' ...



sondern von professioneller Verantwortung ...

und wer sie hat bzw entsprechend handelt und sich verhält soll sie auch tragen !!! ...



es gibt sie nunmal ... diese Species Politiker ...

also Leute ... die unbedingt 'in die Politik' wollen ...



aber eigentlich gar nicht wissen ... warum und wozu ... weshalb und weswegen ...

sie wollen einfach nur 'an die Töpfe' ... wie das Volk so sagt ...



das heißt ... diese Leute sind verfassungsmäßig die personifizierte Inkompetenmz ...

und deshalb ist das Erste was sie machen wenn sie an den Töpfen stehen ..



sie schaffen so genannte Kompetenzzentren ... genannt Kompetenztrum des Bundes ...

zum Beispiel das für die Wirtschaft ...



die Kulturwirtschaft und die Kreativwirtschaft... man könnte sagen die Menschen einerseits ...

und Industrie / Technologie ... man könnte sagen Roboter / Künstliche Intelligenz etc andererseits ...



ein spannungsgeladenes Spiel von Wechselbeziehungen ...

mit einem wabernden Netz von neuen Produkten und Dienstleistungen ...



das Angela Merkel in ihrer unnachahmlichen Art sich anschickt ...

zu regeln und zu regulieren ...



der Fokus liegt dabei nach eigenen Angaben neben der Kompetenz auf der Komplexität ...

vor allem ... mangels eigener ... des Themas Künstliche Intelligenz ...



und der Entwicklung 'positiver' (?) Visionen davon ...

wie sie mit größmöglichem Nutzen für 'die Gesellschaft' (??) eingesetzt werden kann ...



das ist jetzt wieder wie bei e gleich m mal c quadrat ...

bzw ... positiv getestet heißt bekanntlich Volltreffer ...



von den unverzichtbaren Ausnehmen abgesehen also so wie mans gern lieber nicht hätte ...

und größtmöglicher' Nutzen für die Gesellschaft' ...



heißt natürlich auch nicht ...

im Interesse der Gesellschaft geschweige des Volkes oder gar seines Staates ...



sondern im Interesse dieser oben beschriebenen so genannten Politiker ...

wie sie das alles bestmöglich mißhandeln und mißbrauchen können ...



*



