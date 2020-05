Samstag, 02 Mai 2020 | 18.123

Andreas Voßkuhle und ... seine idiotische Rechtsprechung ...

sowas Idiotisches hat die Welt noch nicht gesehen ...

hat es bisher in der Welt noch nicht gegeben ...



die so genannten Verantwortlichen weigern sich ...

Politik und Recht auf dem Niveau der Würde zu pflegen ...



und legen statt dessen völlig ungeniert praktisch die ganze Welt nicht nur lahm ...

sondern öffnen gleichzeitig die Ventile für den Untergang des Schiffes ...



das ist also nicht mehr nur Beseitigung der Ordnung ... zum Beispiel 'auf' dem Schiff ...

sondern Beseitigung der an sich gegebenen 'Menge' ... zum Beispiel 'Schiff' ...







