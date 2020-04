Mittwoch, 29 April 2020 | 18.120

Andreas Voßkuhle und ... der obligatorische Mund-Schutz ...

natürlich auch für Nase und Augen … um den Anderen zu signalisieren …

daß man nach besten Kräften versucht … sie nicht anzustecken …



und um nach besten Kräften auch zu versuchen …

sich nicht selbst anzustecken ...



vielleicht muß ja auch der Herr Bundesverfassungsgerichtspräsident …

nach der Höchstrichterlichen Rechtsprechung noch was fürs Abendessen einkaufen ...



und hat den Mundschutz im Bureau liegen gelassen … die Zeit aber drängt ...

nochmal zurück ins Bureau geht nicht ...



es ist dann genau so wie bei der verfassungsmäßigen Abhilfe … ungefähr jedenfalls …

sie ist bekanntlich jederzeit möglich …



in den meisten Lebensmittelgeschäften …

Plastikmüll hin und Umweltschutz her …



gibt es nach wie vor diese kleinen durchsichtigen Plastiktüten …

fürs kleine Gemüse und so … also was man gerade noch lose einkaufen will und kann ...



ohne weiteren Verpackungsmüll …

selbst wenn er aus nachwachsenden Rohstoffen ist … ‘da fonti gestite’ ...



diese Tüten lassen sich spontan und ohne weiteres …

mit der einen Schlaufe über das eine Ohr ziehen …



und mit der anderen Schlaufe je nach Statur am anderen Ohr befestigen …

mittels eines ganz einfachen Haushaltsgummis der an der Kasse rumliegt ...



und wenn’s ganz hart kommt kann er das sogar über die Augen ziehen …

denn er hat ja zumindest hier den Durchblick ...



und nach dem Bezahlen kann er dann das Gemüse immer noch

in die Tüte packen und getrost nach Hause tragen …



wenn auch der Einkaufsbeutel noch im Bureau liegen sollte ...

dem gemütlichen Feierabend steht dann also nichts mehr im Wege ...







