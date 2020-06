Dienstag, 30 Juni 2020 | 27.182

Die Menschenrechte und DSIN ...

DSIN ... Deutschlands Sicherheit im Netz ...

das ist so ähnlich wie Deutschland sucht den Superstar ...



wir hatten ja schon mal ... 'es muß ein Ruck durch Deutschland gehen' ...

auf den wartet das Volk bis heute vergeblich ...



statt dessen beschert uns Frau Merkel die allgemeine Maskenpflicht ...

Abstandsgebote fürs Volk statt Anstandsgebote für die Politik ...



Hygienevorschriften für die Hände ...

statt für die geistige Hygiene völlig hirnverbrannter Betonköpfe ...



und jetzt kommt also der Digtale Wumms ... der Bildungs-Wumms

das heißt raus aus der Corona-Krise ... rein in die Bildungs-Krise ...



und dann fängt man am besten bei denen an ...

die sich am wenigsten wehren können ...



DigiBitS Digitale Bildung trifft Schule ...

und dann der Wumms ... Digitale Bildung für Alle ... DigiBILD ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...



27. Woche 2020 ...

182. Tag des Jahres 2020 ...







