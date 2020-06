Montag, 29 Juni 2020 | 27.181

Die Menschenrechte und ... die Sommersonnenwende ...

für die Sonne gilt nicht das so genannte Peter-Prinzip ...

das heißt wenn die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht hat ...



hat sie nicht etwa die höchste Stufe ihrer Inkompetent erreicht ...

sondern im Gegenteil den höchsten Grad ihrer Wirksamkeit ...



das heißt ... es geht weiter ... nicht abwärts ...

es gilt also mehr das was für die Karriereplanung gilt ...



beim Aufstieg soll man nett sein zu den Leuten ...

die man hinter sich läßt oder unter sich ...



denn beim Abstieg begegnet man ihnen dann wieder ...

und da geben sie einem Orientierung und Halt ...



damit man nicht ins Bodenlose tritt ...

geschweige fällt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... zum letzten Mal ... ihre Kroatischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...



27. Woche 2020 ...

181. Tag des Jahres 2020 ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen