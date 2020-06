Sonntag, 28 Juni 2020 | 26.180

Die Menschenrechte und ... die Göttliche Gerechtigkeit ...

die Göttliche Gerechtigkeit geht eigentlich ganz einfach ...

die Katze fängt eine Maus und frißt sie ...



und da kann die Maus nicht sagen ...

das ist aber ungerecht ...



wenn sich diese Erkenntnis bei den Menschen durchsetzen würde ...

oder wenigstens beim Bundesverfassungsgericht ...



wäre schon mal Vieles sehr viel einfacher ...

aber im Gegenteil ...



da läuft es genau umgekehrt ...

und deshalb wird alles immer noch schlimmer als es ohnehin schon ist ...



*



Menschenrechte / Kirche / Demokratie ...



was wirft man sich nicht alles gegenseitig an den Kopf ...

einfach wegen des Spiels um Meinungsführerschaft bzw Stammtischhoheit und Ähnliches ...



Tatsache ist ... aus der Kirche kann man ohne weiteres austreten ...

der Bürger behält also seine volle Souveränität ...



aus einem so genannten demokratischen Staat kann man zwar theoretisch auch austreten ...

praktisch ist es aber sehr viel schwieriger und umständlicher wenn nicht eben doch unmöglich ...



den Rechten der Menschen und der Herrschaft der Menschen (Demokratie) ist gleich ...

sie werden von denjenigen ... die 'ihren' Staat bzw 'ihre' Politik betreiben (Polizeistaat bzw Diktatur) ...



ebenso schamlos wie rücksichtslos ausgenutzt und ausgebeutet...

bzw das Volk mißhandelt und mißbraucht ...



es scheint aber zumindest so ... als sei der Kirchenstaat der eigentlich demokratische ...

und der Polizeistaat das Teufelswerk des Unglaubens ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt Deutsche Raumfahrt ...



es gibt aber auch noch den Raum hinter oder jenseits oder außerhalb ...

des uns bekannten oder zumindest bewußten Raums ...



das ist so ähnlich wie hinter dem Horizont ungefähr in etwa vielleicht oder so ...

nur halt ein bißchen weiter ... aber wir haben ja auch schnellere Flugzeuge ...







